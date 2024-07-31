رابطة الدوري الإنجليزي تغرم سيتي بسبب انتهاكات لمواعيد بدء المباريات

المصدر: وكالات

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إنها فرضت غرامة تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني (2.56 مليون دولار) بسبب تأخير بداية المباريات واستئنافها بعد الاستراحة.

وقالت الرابطة إن النادي اعترف بانتهاكه للقواعد المتعلقة بانطلاق المباريات واستئنافها بعد الاستراحة خلال الموسمين الماضيين وتوصل الطرفان لاتفاق تسوية بشأن 22 تهمة منفصلة.

وقالت الرابطة في بيان "تساعد القواعد المتعلقة بانطلاق المباريات وإعادة انطلاقها على ضمان تنظيم المسابقة بأعلى مستوى احترافي ممكن وتوفر الثقة للجماهير والأندية المشاركة.

"كما تضمن بث جميع مباريات الدوري البالغ عددها 380 مباراة حول العالم وفقا للجدول الزمني".

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