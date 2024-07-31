جوارديولا لن يخاطر بهالاند بسبب إصابة عضلية طفيفة

المصدر: وكالات

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن النرويجي إرلينج هالاند يعاني من انزعاج عضلي أدى إلى تغييره بين الشوطين للمباراة الثانية على التوالي خلال جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

وخسر سيتي بركلات الترجيح 4-1 أمام برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني، بعد تعادلهما 2-2 في فلوريدا. واستبدل هالاند أيضا بين الشوطين في خسارة فريقه 3-2 أمام ميلان الإيطالي في نيويورك في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال جوارديولا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء "إنه (هالاند) يعاني من بعض الانزعاج، لا يشعر أنه بحالة جيدة. الأمر يزعجه قليلا ولا يشعر بالارتياح.

"الانزعاجات العضلية لا تستدعي المخاطرة سيكون عليه عاجلا أو آجلا أن يلعب أكثر.

"إن خسارته لثلاثة أسابيع ستمثل مشكلة لأن من 60 إلى 70 بالمئة من تشكيلة الفريق في إجازة".

ويواجه سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، غريمه مانشستر يونايتد الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية في العاشر من أغسطس آب المقبل، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بمواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بعد ثمانية أيام.

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