تشيلسي يتعاقد مع الحارس الدنماركي فيليب يورجنسن

المصدر: وكالات

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أكمل فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الحارس الدنماركي فيليب يورجنسن من فياريال الإسباني بعقد يمتد لسبعة أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن يورجنسن، حارس المنتخب الدنماركي تحت 21 عاما، أصبح ثامن صفقات تشيلسي خلال هذه الصيف، تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا، وسيقدم منافسة للحارسين الحاليين روبرت سانشيز ودوردي بيتروفيتش.

وذكر تشيلسي على موقع الإلكتروني :" وقع الحارس البالغ من العمر 22 عاما على عقد لمدة 7 أعوام مع تشيلسي وسينضم لزملائه الجدد خلال جولتنا الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتدرج يورجنسن، المولود في السويد، في فرق فياريال للشباب وشارك مع الفريق الإسباني في 37 مباراة بكافة المسابقات في الموسم الماضي، علما بأنه شارك للمرة الأولى مع الفريق في كانون الثاني/يناير 2023.

وقال الحارس :"هذا الانتقال كان بمثابة حلم تحقق. متحمس للغاية لأنني تعاقدت مع تشيلسي، أحد أكبر الأندية في العالم".

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