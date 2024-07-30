رابطة «الليغا» تعلن قيد مبابي في قائمة ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني، قيد النجم الفرنسي كيليان مبابي بشكل رسمي في صفوف ريال مدريد، بقائمة الموسم الجديد.

وتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي لمدة 5 مواسم مقبلة، قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الفرنسي، يونيو الماضي.

وبحسب ما أعلنه الحساب الرسمي لرابطة "الليغا" عبر منصة "إكس"، تم قيد مبابي في قائمة ريال مدريد للموسم الجديد بنجاح.

ويستعد مبابي لبدء مشواره مع ريال مدريد، ومن المتوقع أن تكون أول مباراة رسمية للنجم الفرنسي بقميص الميرنغي، أمام أتالانتا الإيطالي في نهائي كأس السوبر الأوروبي، أغسطس المقبل.

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