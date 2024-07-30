بسبب الخيانة.. لامين لامال يلغي متابعة صديقته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قام الإسباني الشاب لامين يامال نجم نادي برشلونة، بإلغاء متابعة صديقته أليكس باديا عبر منصة إنستغرام.

وكانت هناك علاقة عاطفية تربط بين يامال وباديا، وشوهد ذلك أثناء احتفالات منتخب إسبانيا باقتناص لقب كأس أمم أوروبا 2024، داخل أرض الملعب.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو"، قام لامين يامال بإلغاء متابعة أليكس باديا عبر منصة إنستغرام، بعد تداول فيديو لها مع شخص آخر على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للفتاة بخيانة يامال، الأمر الذي دفعه لإلغاء متابعتها بعد أقل من شهر على الكشف عن علاقتهما العاطفية.

وخاض يامال مع برشلونة خلال الموسم المنقضي 60 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، كما قاد منتخب إسبانيا لاقتناص لقب يورو 2024 على حساب إنجلترا.

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