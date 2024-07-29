«أهداف» لامين يامال تتواصل خارج الملعب

المصدر: البيان

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خطف الموهبة العالمية الصاعدة في عالم الساحرة المستديرة، الإسباني لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، الأنظار في الأشهر الأخيرة مع ناديه ومنتخب لاروخا، لا سيما في يورو 2024 التي أسدال الستار على منافساتها منتصف الشهر الجاري بألمانيا.

وكان يامال أحد الأسباب الرئيسة في تتويج منتخب بلاده بلقبه الرابع في تاريخ اليورو، بمساهمته بخمسة أهداف "هدف و4 أسيست"، أحدها في النهائي أمام إنجلترا الذي انتهى 2 – 1 لإسبانيا.

وحطم الموهبة الإسبانية الحاصلة على لقب أفضل لاعب شاب في يورو 2024، عدة أرقام قياسية، حيث بات أصغر لاعب يشارك في تاريخ اليورو في سن 16 عاماً و338 يوماً، قبل أن يصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في اليورو في سن 16 عاماً و362 يوماً بنصف النهائي أمام فرنسا، وأصغر لاعب يشارك في النهائي بعمر 17 عاماً ويوم واحد.

نجاحات يامال لم تتوقف داخل المستطيل الأخضر، بل استمرت خارجه، وبات أحد أشهر اللاعبين في العالم ويحظى كذلك بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وحقق أرقاماً جنونية على منصة "إنستغرام" وفقاً لصحيفة "لو باريزيان".

وارتفع عدد متابعي يامال من 7.2 ملايين متابع على منصة "إنستغرام" حتى اليوم الأول لبطولة أمم أوروبا 2024، وذلك في 14 يونيو الماضي، ووصل إلى 19 مليون متابع حتى تاريخ اليوم 29/7/2024 بزيادة جنونية، بلغت 12 مليون متابع في غضون 45 يوماً.

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