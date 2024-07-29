لن يتمكن من القيادة.. أزمة مبكرة تواجه مبابي في إسبانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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لن يتمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني من قيادة سيارته التي تحصل عليها من الميرنغي، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن السبب يعود إلى عدم امتلاك مبابي لرخصة قيادة، حيث قال اللاعب في تصريحات سابقة: "إحدى سلبيات النجاح المبكر، أنه فاتني أشياء بسيطة مثل الحصول على رخصة قيادة، لم تكن من أولوياتي الشخصية نظرًا لأنه لديه سائقين تحت تصرفه طوال الوقت".

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان نادي مبابي السابق، حاول من قبل أن يدفع لمبابي مقابل للذهاب إلى مدرسة لتعليم قيادة السيارات والحصول على رخصة خاصة، لكن اللاعب رفض الأمر حينها لأنه لا يعتبر قيادته للسيارات بنفسه أمرًا ضروريًا.

ويمتلك مبابي مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات بالرغم من أنه لا يستطيع قيادتها حتى الآن.

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