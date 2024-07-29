القبض على حارس ريال مدريد السابق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألقت السلطات الإسبانية القبض على موها راموس حارس مرمى ريال مدريد السابق وتينيريفي الحالي، السبت الماضي، في يايزا قبل أن يلعب فريقه ودية بجزيرة لانزاروت.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سافر الفريق إلى لانزاروت للعب مباراة ودية ضد نادي اونيون سور يايزا، قبل أن يتم احتجاز اللاعب من جانب قوات الأمن.

وسيبقى موها راموس في الحجز حتى موعد عرضه على القضاء، وسط قلق ناديه لأنه حتى الآن أسباب القبض عليه ليست واضحة ومجهولة.

ويسعى نادي تينيريفي لمعرفة الصيغ المقررة لتقديم الاستئناف، إلا أنه يبدو من الصعب جدًا أن ينجح.

الجدير بالذكر أن راموس تم تصعيده نوفمبر 2016 للفريق الأول بنادي ريال مدريد، عندما كان عمره 16 عامًا، من جانب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرنغي السابق، وأدت إصابات كيلور نافاس ولوكا زيدان إلى وضعه كحارس مرمى بديل، وأصبح بعمر 17 عامًا، أصغر حارس مرمى في التاريخ يشارك لأول مرة مع الريال.

وبعد مدريد، لعب راموس مع برمينغهام ولاس بالماس وراسينغ وأفيليس وريال يونيون، حتى انتهى به المطاف مع تينيريفي حيث يلعب مع الفريق الرديف منذ العام الماضي.

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