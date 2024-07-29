ولي العهد السعودي يبارك استكمال إجراءات ملف استضافة كأس العالم 2034

المصدر: وكالات

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بارك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف استعدادًا لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيتم تسليم الملف في العاصمة الفرنسية باريس من الوفد الرسمي برئاسة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل" نعتزم بهذا الترشح استضافة النسخة الاستثنائية التي تجمع 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة في دولة واحدة".

وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم الإثنين "إن الإشراف المباشر من ولي العهد على ملف ترشح المملكة لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير، يجسد حرص سموه، على المضي قدماً نحو صناعة مستقبل الرياضة في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولنثبت للعالم أجمع ما تمتلكه بلادنا من طاقات شابة قادرة على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية".

وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداء بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة في الرابع من أكتوبر 2023، مرورًا بإرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وإتباعا بإطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف الترشح التي حملت شعار (معا ننمو)، وصولًا إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة للبطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر ديسمبر من العام الحالي.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في أكتوبر 2023 منح المملكة العربية السعودية شرف استضافة بطولة كأس العالم 2034، بعد أن تقدمت وحدها لاستضافة البطولة.

وبذلك باتت السعودية ثالث دولة عربية تستضيف المونديال بعد قطر 2022 والمغرب التي تستضيف الحدث بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال عام 2030.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة بطولة كأس العالم نسخة 2034، وذلك بعد إعلان استراليا انسحابها من سباق الاستضافة، بينما قررت قارة آسيا عدم التقدم بأي ملف آخر والاكتفاء بعرض السعودية لاستضافة البطولة.

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