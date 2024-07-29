بعد التتويج بيورو 2024.. الكرة الإسبانية تحقق إنجازًا جديدًا

المصدر: وكالات

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توج منتخب إسبانيا ببطولة أوروبا للشباب تحت 19 عامًا لكرة القدم، بالفوز على فرنسا بهدفين دون رد في المباراة النهائية، مساء الأحد.

وتقدم منتخب إسبانيا بهدف في الشوط الأول سجله إكير برافو، بعد مرور 41 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل أساني دياو الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 69، بعد مشاركته بديلًا بثوان قليلة.

وأكمل المنتخب الفرنسي اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه يوني جوميس في الدقيقة 77.

وعزز المنتخب الإسباني بقيادة مديره الفني خوسيه لانا رقمه القياسي بالتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه؛ بانتزاع الكأس في البطولة التي أقيمت بأيرلندا الشمالية.

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