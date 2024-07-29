رافاييل فاران ينضم إلى أحد الأندية الصاعدة بالدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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انضم مدافع مانشستر يونايتد السابق رافاييل فاران إلى الوافد الجديد بالدوري الإيطالي، نادي كومو، في صفقة انتقال مجانية لمدة عامين.

وغادر فاران، البالغ من العمر 31 عامًا والفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 2018، أولد ترافورد في وقت سابق من هذا الصيف عندما اقتربت إقامته التي استمرت لثلاث سنوات من نهايتها بانتهاء عقده.

وأعلن بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي لكومو يوم الأحد عن "عقد لمدة عامين مع خيار التمديد" لفاران.

وفاز فاران بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده مع ريال مدريد قبل الانضمام إلى مان يونايتد عام 2021.

وعين كومو سيسك فابريغاس كمدرب رئيسي له في وقت سابق من يوليو بعد أن ساعد لاعب خط الوسط الإسباني السابق النادي في الصعود إلى الدوري الإيطالي (سيري آ) الموسم الماضي كمساعد.

يشار إلى أن فابريغاس وزميله السابق في فريق أرسنال تييري هنري، من ملاك أسهم الأقلية في نادي كومو الذي يقع مقره في منطقة لومبارديا الإيطالية.

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