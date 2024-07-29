توتنهام يتعاقد مع الكوري الجنوبي هيوك

المصدر: لندن - د ب أ

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الجناح الكوري الجنوبي يانج مين هيوك من فريق جانجوون الكوري بعقد يمتد لمدة خمسة أعوام.

وسيتم إعارة اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي ينتظر الحصول على الموافقة الدولية وتصريح العمل، لفريقه السابق حتى يناير. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن هيوك، لاعب المنتخب الكوري تحت 17 عاماً، شارك في 25 مباراة مع الفريق الأول لجانجوون، وسجل ثمانية أهداف، ولعب مع منتخب بلاده في بطولتي كأس العالم، وكأس آسيا تحت 17 عاماً.

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