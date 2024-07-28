إقالة رئيس نادي شتوتجارت الألماني في تصويت للجمعية العمومية

المصدر: وكالات

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صوتت الجمعية العمومية لنادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، على إقالة كلاوس فوجت، رئيس النادي، وذلك في تطور جديد في فترة إعداد صعبة للموسم الجديد لوصيف الدوري الألماني (بوندسليجا) .

ولطالما كانت هناك خلافات بين الجماهير وإدارة النادي، ورغم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، صوت 03ر86 % من الأعضاء ضد بقاء فوجت ،البالغ من العمر 54 عاما، في منصبه.

وقال فوجت في تصريحات للصحفيين حيث بدا متأثرا: "بالطبع أنا محبط، بالطبع هذا يؤثر علي، من وجهة نظري لقد قدمت كل شيء لنادي شتوتجارت خلال السنوات الست الماضية، من الآن وصاعدا أنا فقط كلاوس ومشجع لشتوتجارت مرة أخرى".

وتعود الخلافات المعقدة بين الجماهير والإدارة إلى الاستثمار الذي تضخه شركة "بورش" لصناعة السيارات في النادي، حيث ترى الجماهير أن ذلك من شأنه تقليل نفوذهم في النادي لذلك فهم يستخدمون أصواتهم في محاولة لإحداث التغيير.

وجاء تصويت اليوم الأحد بعدما قام النادي ببيع هداف الموسم الماضي الغيني سيرهو جيراسي والمدافع فالديمار أنتون إلى بوروسيا دورتموند والمدافع الياباني هيروكي إيتو إلى بايرن ميونخ.

ويستهدف مسؤولو شتوتجارت الحصول على واحد المراكز من التاسع وحتى 12 في البوندسليجا في الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي ستتزايد فيه الضغوطات على الفريق من خلال مباريات عديدة وإضافية في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

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