خزانة كوبي براينت وقميص مارادونا للبيع في مزاد في نيويورك

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عُرضت خزانة نجم لوس أنجليس ليكرز الراحل كوبي براينت في ملعب "ستايبلس سنتر" وقميص أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ارتداه في مونديال المكسيك 1986، أمس الجمعة في نيويورك، كجزءٍ من مزادٍ للتذكارات الرياضية في دار سوذيبيز.

وتُعتبر خزانة براينت التي استخدمها في أغلب فترات مسيرته مع ليكرز عامل الجذب الرئيسي للمزاد الذي ينتهي في الثاني من أغسطس.

وكان من المتوقع أن يصل سعر الخزانة إلى 1.5 مليون دولار أميركي، علماً أن العروضات بلغت حاجز 700 ألف دولار الجمعة.

توفي براينت الذي شارك 18 مرة في مباراة كل النجوم "أول ستار" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، مع ابنته وعدة أشخاص في حادث تحطّم مروحية عام 2020 عن 41 عاماً. وأمضى مسيرته كاملة من 1996 حتى 2016 مع ليكرز.

وأنقذ الخزانة من الرمي عامل صيانة في 2018 أثناء تجديد ملعب "ستايبلس سنتر"، وفقاً لدار سوذيبيز، قبل أن يشتريها لاحقاً جامع مقنيات أميركي.

وقال براين واكتر رئيس قسم المقتنيات الحديثة في سوذيبيز "خزانة كوبي براينت في ستايبلس سنتر هي أكثر من مجرد قطعة تذكارية. إنها أثر مقدّس لرحلة لا مثيل لها".

وأضاف "كانت هذه الخزانة ملاذاً لكوبي وسط الانتصارات والتحديات، وشاهداً على محطات التأرجح في مسيرته العريقة. ترك كل إنجاز وصعوبة بصمته داخل هذه الجدران".

ويضمّ المزاد في سوذيبيز أيضاً تذكارات من أيقونات رياضية مثل مايكل جوردان وريجي جاكسون، إضافة إلى قطعٍ من نجوم معاصرين مثل نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال وستيفن كوري.

وستُعرض خزانة براينت أمام حضورٍ عام في دار سوذيبيز في نيويورك حتى الثلاثاء المقبل، إلى جانب قميص مارادونا الذي يحمل توقيعه والخاص بنصف نهائي كأس العالم 1986 حين فازت الارجنتين على بلجيكا 2-0 في طريقها لاحراز اللقب العالمي، وسروال أسطورة "أن بي ايه" جوردان من مباراته الأخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز