غوارديولا يفتح الباب أمام البقاء مع مانشستر سيتي

المصدر: د ب ا

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لم يستبعد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، توقيع عقد جديد مع الفريق. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن عقد غوارديولا الحالي ينتهي الصيف المقبل، ويبدو أنه ألمح، بعد أن قاد الفريق لحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي في مايو الماضي، إلى أن الموسم المقبل قد يكون الأخير له في النادي.

ولكن مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق، مساء أمس الجمعة، فتح الباب أمام البقاء بالنادي وتمديد تعاقده للعام العاشر.

وخلال حديثه في معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في نيويورك، ناقش المدرب الإسباني مستقبله عشية المباراة الودية أمام ميلان الإيطالي على استاد يانكي.

وقال غوارديولا للصحفيين: "عندما أقرر الرحيل، سأقول إنني سأرحل، ولكنني لم أقل هذا".

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي للتتويج بستة ألقاب للدوري ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب لدوري أبطال أوروبا من بين ألقاب أخرى.

وأضاف: "سنرى ما سيحدث. ولكنني لن استبعد تمديد تعاقدي بشكل نهائي. أحب البقاء لأنني أحب البقاء".

وأردف: "قضيت تسعة أعوام حاليا بالنادي، لذلك أريد أن أتأكد من أنه القرار الصحيح. ليس فقط بالنسبة لي، ولكن للنادي وللاعبين".

وأكمل: "مازالوا يركضون كما كانوا يفعلون قبل ثمانية أعوام، لا يهم المسابقة، لا يهم البطولة، وهذا ما أود رؤيته".

وأكد: "أنا واثق بعد ثماني سنوات من الآن بأنني لن أرغب في البقاء! من الجيد القيام بالتجديد، للاعبين والمدربين".

وأردف: "في الوقت نفسه، حققنا نجاحات وما زلنا نفوز بألقاب الدوري، ونصل للمراحل الأخيرة، ونلعب في بطولات مثل دوري أبطال أوروبا. هذا هو شعوري حاليا".

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