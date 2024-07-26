لاعب نابولي ينضم إلى إيفرتون معارًا

المصدر: وكالات

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أعلن فريقا إيفرتون الإنجليزي ونابولي الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة أن لاعب الوسط الدنمركي الدولي يسبر ليندستروم انتقل من نابولي إلى إيفرتون على سبيل الإعارة مع إمكانية تحويل الإعارة إلى تعاقد دائم في 2025.

ورغم عدم الإفصاح عن أي تفاصيل مالية تتعلق بقيمة الصفقة فإن وسائل إعلام إيطالية قدرت قيمتها بنحو ثلاثة ملايين يورو (3.26 مليون دولار) إلى جانب موافقة إيفرتون على دفع 22 مليون يورو في حالة قرر شراء اللاعب البالغ 24 عاما العام المقبل.

وكان ليندستروم انضم إلى نابولي قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني في 2023 وشارك مع الفريق في 29 مباراة.

وقال ليندستروم عبر موقع إيفرتون على الانترنت "العام الماضي كان عاما صعبا بالنسبة لي لكني سعيد جدا بوجودي هنا الآن وأتوق لبدء مسيرتي (مع الفريق).

"في الموسم الجديد سأسعى للعودة إلى سابق مستواي وأعتقد أن إيفرتون مكان مناسب جدا لي وأنا مستعد لإثبات جدارتي بالاستمرار هنا."

وتعاقد إيفرتون أيضا ولمدة خمسة أعوام مع المهاجم إليمان ندياي من أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وسيبدأ إيفرتون مسيرته في الموسم الجديد لدوري الدرجة الممتازة الإنجليزي في مواجهة ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في 17 أغسطس آب المقبل.



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