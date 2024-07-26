76 مليار دولار قيمة حقوق بث دوري السلة الأمريكي

المصدر: البيان

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76 مليار دولار موزعة على 11 عاماً، أي نحو 7 مليارات دولار سنوياً، ما يعادل ميزانيات عدد من الدول، هو قيمة حقوق البث لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. في صفقة تشاركته فيها 3 من كبرى الشركات.

في التفاصيل، أعلن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين عن صفقة حقوق إعلامية عالمية لمدة 11 عامًا مع شركات "والت ديزني" و"إن بي سي يونيفرسال" و"أمازون" بقيمة 76 مليار دولار وتمتد من موسم 2025-26 حتى موسم 2035-2036.

تهدف العقود إلى تعزيز قيمة فرق الدوري الأمريكي للسلة، بالإضافة إلى تعزيز رواتب كبار نجوم كرة السلة.

وقال مفوض الاتحاد الوطني لكرة السلة آدم سيلفر: "اتفاقياتنا الإعلامية العالمية الجديدة ستعمل على توسيع تغطية اللعبة لجماهير البث التلفزيوني في الولايات المتحدة والعالم بالإضافة إلى مشاهدي البث المباشر".

وخصصت الشركات الثلاث موارد كبيرة للترويج للدوري الأمريكي للسلة، حيث عبر الدوري الأمريكي في بيان عن تفاؤله بالصفقة وعوائدها على اللعبة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.

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