اشتباك عنيف بالأيدي في مباراة تشيلسي وريكسهام الودية (فيديو)

المصدر: وكالات

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اتخذت المباراة الودية بين تشيلسي وريكسهام منعطفا ساخنا بعد دقيقتين من بدايتها، حيث اضطر كل من في الملعب للتدخل لفض اشتباك بين مدافع تشيلسي ليفي كولويل ومهاجم ريكسهام جيمس ماكلين.

ولم تكد المباراة تصل إلى الدقيقة الثانية حتى شهد ملعب "ليفاي" في كاليفورنيا، "مشهد أكشن" أمام عيون نجم هوليوود روب ماكيلهيني، أحد ملاك نادي ريكسهام المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، وكان أبطاله كولويل وماكلين.

وبدأ الشجار بتدخل عنيف من ماكلين ضد كولويل فجر غضب الأخير وكان بداية شرارة المشادة العنيفة التي تطورت إلى اشتباك بالأيدي لم ينته سوى بتدخل اللاعبين ونزول مدرب ريكسهام فيل باركينسون لأرض الملعب ليساهم في الفصل بين اللاعبين.

وعلى الرغم من حدة المشادة إلا أن الحكم اختار عدم إصدار أي بطاقات لأن المباراة ودية ولم يتلق أي من اللاعبين أي عقوبة أخرى.

وانتهت المباراة التي أقيمت فجر اليوم الخميس في كاليفورنيا بالتعادل 2-2 وافتتح بها تشيلسي جولته الأمريكية استعدادا للموسم الجديد حيث من المقرر أن يلعبوا ضد سيلتيك، كلوب أمريكا، ريال مدريد ومانشستر سيتي.

اشتباك عنيف بالأيدي في مباراة تشيلسي وريكسهام الودية



اتخذت المباراة الودية بين تشيلسي وريكسهام منعطفاً ساخناً بعد دقيقتين من بدايتها، حيث اضطر كل من في الملعب للتدخل لفض اشتباك بين مدافع تشيلسي ليفي كولويل ومهاجم ريكسهام جيمس ماكلين.#البيان_الرياضيhttps://t.co/hewXMxucVM pic.twitter.com/aXY3gqrINT — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 25, 2024

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