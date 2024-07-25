نجوم الدوري الأمريكي بدون ميسي يتكبدون خسارة برباعية (فيديو)

المصدر: وكالات

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تغلّب فريق نجوم الدوري المكسيكي على فريق نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم 4-1 الأربعاء ضمن مواجهة "أول ستار" (كل النجوم) بغياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريس.

سجّل الأرجنتينيون هيرمان برتيرامي (17)، خوان برونيتا (68)، ماكسيميليانو ميسا (69) والمغربي أسامة الإدريسي (41) أهداف الفريق المكسيكي والكولومبي كوتشو هيرنانديس (17) للفريق الأمريكي.

ولم يكن لاعبا إنتر ميامي الأمريكي ميسي وسواريس مدرجين على القائمة المحدثة لرابطة الدوري للمباراة التي أقيمت في كولومبوس في ولاية أوهايو، بسبب إصابة ميسي من إصابة في كاحله تعرض لها خلال نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا، ومعاناة سواريس من أوجاع في الركبة.

وكانت المباراة فرصة أمام ميسي (37 عاماً) للمشاركة في هذه المباراة التقليدية للمرة الأولى منذ انتقاله إلى ميامي الصيف الماضي.

قاد ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، فريق ميامي إلى الفوز بكأس الرابطتين (الأمريكية والمكسيكية) وهي بطولة تجمع بين أندية الولايات المتحدة والمكسيك.

وكان حامل لقب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2023 غاب عن آخر مباراتين لإنتر ميامي أيضاً ضمن الدوري، لكن الفريق الذي يتصدّر الترتيب تمكّن من الفوز بغيابه.

Gol de Berterame



A pase de los americanistas, Javairo y Jonathan Dos Santos, el All Star de la Liga MX se pone al frente pic.twitter.com/fKGLyvqUwz — Hugol ^^ (@Hugol343) July 25, 2024

Cañonazo marroquí y la Liga MX se pone al frente de nuevo🇲🇦



Con asistencia del Maguito Fidalgo 🇪🇸, el marroquí Oussama Idrissi con un derechazo pone en ventaja 2-1 a la Liga MX y así concluye el primer tiempo 🇲🇽 pic.twitter.com/aBaZINtxwC — Hugol ^^ (@Hugol343) July 25, 2024

GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL BRUNETTA Y ESTO YA ES HUMILLACION A DOMICILIO



El canterano de Tigres, Juan Bruneta 🇦🇷 pone el tercero de la noche despues de un pase de Ferrareis 🇧🇷 que vino de una gran conduccion del Chino Huerta 🇲🇽 pic.twitter.com/8m5diPWfZg — Hugol ^^ (@Hugol343) July 25, 2024

Futbol regio presente en el All Star Liga MX

A pase de Juan Brunetta, "El Artista" Maxi Meza convierte el 4to y esto ya es una humillación a la MLS

Combinación Regia y Argentina 🇦🇷🇦🇷

Que viva el fútbol mexicano 🇲🇽✍️ pic.twitter.com/Z8v860z0pZ — Hugol ^^ (@Hugol343) July 25, 2024

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