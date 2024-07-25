نجوم الدوري الأمريكي بدون ميسي يتكبدون خسارة برباعية (فيديو)

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المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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تغلّب فريق نجوم الدوري المكسيكي على فريق نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم 4-1 الأربعاء ضمن مواجهة "أول ستار" (كل النجوم) بغياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريس.

سجّل الأرجنتينيون هيرمان برتيرامي (17)، خوان برونيتا (68)، ماكسيميليانو ميسا (69) والمغربي أسامة الإدريسي (41) أهداف الفريق المكسيكي والكولومبي كوتشو هيرنانديس (17) للفريق الأمريكي.

ولم يكن لاعبا إنتر ميامي الأمريكي ميسي وسواريس مدرجين على القائمة المحدثة لرابطة الدوري للمباراة التي أقيمت في كولومبوس في ولاية أوهايو، بسبب إصابة ميسي من إصابة في كاحله تعرض لها خلال نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا، ومعاناة سواريس من أوجاع في الركبة.

وكانت المباراة فرصة أمام ميسي (37 عاماً) للمشاركة في هذه المباراة التقليدية للمرة الأولى منذ انتقاله إلى ميامي الصيف الماضي.

قاد ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، فريق ميامي إلى الفوز بكأس الرابطتين (الأمريكية والمكسيكية) وهي بطولة تجمع بين أندية الولايات المتحدة والمكسيك.

وكان حامل لقب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2023 غاب عن آخر مباراتين لإنتر ميامي أيضاً ضمن الدوري، لكن الفريق الذي يتصدّر الترتيب تمكّن من الفوز بغيابه.

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