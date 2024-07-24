ألمانيا تجرب تقنية الشريحة الذكية في الكرة خلال مباراة كأس السوبر

المصدر: وكالات

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قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تجربة تقنية الشريحة الذكية في الكرة ، التي استخدمت في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، في بطولة كأس السوبر الألماني بين باير ليفركوزن، الفائز بالدوري والكأس، ووصيف بطل الدوري شتوتجارت.

وأكدت الرابطة هذا الأمر اليوم الأربعاء.

وتقام مباراة كأس السوبر يوم 17 أغسطس الجاري.

وفي "يورو 2024" تسببت هذه الشريحة في جدل. هذا النظام، الذي يتعرف على أدنى لمس للكرة من قبل اللاعب، يظهر للجماهير برسومات تشبه الرسم الكهربائى للقلب.

واستفاد المنتخب الألماني، الذي نظم البطولة، من هذه التكنولوجيا في دور الـ16 عندما احتسبت له ركلة جزاء بعد أن لمس يواخيم أندرسن الكرة بيده من مسافة قريبة.

بينما تسببت هذه التقنية في عدم احتساب هدف للبلجيكي روميلو لوكاكو أمام سلوفاكيا وآخر لآدم هلوزيك، لاعب التشيك، أمام جورجيا، بعدما اكتشفت الشريحة وجود لمسة يد سابقة.

ولن يتم استخدام هذه التقنية في المستقبل القريب بالدوري الألماني. وإذا كانت التجربة في كأس السوبر ناجحة، فمن الممكن أن يتم تقديم هذه التقنية في الدوري الألماني في موسم 2025 / 2026.

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