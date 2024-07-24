مانشستر سيتي يخسر مباراته التحضيرية الأولى أمام سلتيك

المصدر: وكالات

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خسر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مباراته الاستعدادية الأولى للموسم المقبل، أمام سلتيك الأسكتلندي 3-4 الثلاثاء ضمن مباراةٍ ودية.

ودخل الإسباني بيب غواردويلا مدرب سيتي المباراة التي أقيمت على ملعب "كينان ميموريال" في كارولاينا الشمالية الأميركية، بوجوهٍ شابة، باستثناء المهاجم النروجي إرلينغ هالاند والجناح جاك غريليتش ولاعب الوسط البديل كالفن فيليبس، في ظل اراحة العديد من النجوم الذين شاركوا في كأس أوروبا التي استضافتها ألمانيا.

في المقابل، اعتمد سلتيك بطل اسكتلندا في المواسم الثلاثة الماضية، على عددٍ من لاعبيه الأساسيين وبمشاركةٍ أولى للحارس الدنماركي الدولي كاسبر شمايكل.

وتقدّم سلتيك أولاً عبر الألماني نيكولاس-خيريت كون (13) ثمّ عادل النروجي أوسكار بوب (33) قبل أن يُضيف كون الهدف الثاني (36) ويصنع الثالث للياباني كيوغو فوروهاشي (44).

وقلّص الأرجنتيني البديل ماكسيمو بيروني النتيجة للفريق الإنكليزي (46) وعادل الهدّاف هالاند (57) قبل أن يُهدي الهندوراسي البديل لويس بالما الفوز لسلتيك (68).

ويستكمل سيتي جولته في الولايات المتحدة بمواجهة ميلان الإيطالي الأحد، قبل أن يُلاقي برشلونة الإسباني وتشلسي الإنكليزي الأسبوع المقبل في أورلاندو وكولومبوس توالياً، علماً أن سلتيك سيلعب مع الـ"بلوز" أيضاً السبت في إنديانا.

ويبدأ سيتي حملة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس توالياً، أمام مضيفه تشلسي في 18 آب/أغسطس المقبل، لكنه سيلاقي جاره مانشستر يونايتد أولاً ضمن الدرع الخيرية في العاشر من الشهر عينه.

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