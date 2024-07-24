غياب ميسي وسواريز عن مباراة كل النجوم

المصدر: ميامي - أ ف ب

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سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله في فريق إنتر ميامي الأوروغوياني لويس سواريز عن مباراة كل النجوم «أول ستار» في الدوري الأمريكي لكرة القدم ،بسبب الإصابة، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري والفريق أمس.

ولم يكن ميسي وسواريز مدرجين على القائمة المحدثة لرابطة الدوري للمباراة ضد تشكيلة من نجوم الدوري المكسيكي المقررة في كولومبوس في ولاية أوهايو.

وكشف إنتر ميامي بأن ميسي لا يزال يعاني من إصابة في كاحله، تعرض لها خلال نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا، وأبعدته عن المباراتين الأخيرتين لفريقه، وقال في بيان «سيغيب ميسي عن مباراة كل النجوم، بسبب إصابة في الكاحل، بينما يغيب لويس سواريس بسبب أوجاع في الركبة».

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