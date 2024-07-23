مارسيليا الفرنسي يستعير لاعب توتنهام

المصدر: وكالات

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تعاقد نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم مع بيير-إيميل هويبيرج، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع تعهد بشراء اللاعب بعد نهاية الإعارة.

ويترك اللاعب الدنماركي الدولي، الذي انضم لتوتنهام من ساوثهامبتون في آب/أغسطس 2020، الفريق بعد أن خاض 143 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن مارسيليا، الذي سيدربه روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون السابق، سيدفع قيمة مالية قد ترتفع إلى 8ر16 مليون جنيه إسترليني (7ر21 مليون دولار).

وذكر توتنهام في بيان: "أفضل لحظات بيير بقميص توتنهام كانت أمام الفريق الذي سينضم له، عندما سجل هدف الفوز في إستاد فيلودروم ليحسم صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022".

وأضاف البيان: "نتمنى لبيير الأفضل لمستقبله".

في السابق خاض اللاعب 25 مباراة مع بايرن ميونخ، حيث لعب له عندما كان يبلغ 17 عاما ليصبح أصغر لاعب يمثل الفريق في البوندسليجا وكان ذلك في 2013، قبل الانتقال إلى فريق سانت ماري في 2016، كما لعب معارا لفريقي أوجسبورج وشالكه.

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