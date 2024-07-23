تعيين المدير الفني السابق لمصر مدربًا لمنتخب المكسيك

المصدر: وكالات

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قرر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم تعيين خافيير أجيري لتدريب الفريق الأول أمس الاثنين ليحل محل خايمي لوزانو الذي أقيل هذا الشهر بعد الخروج المخيب للآمال من دور المجموعات في كأس كوبا أمريكا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه المكسيك للمشاركة في استضافة كأس العالم 2026 مع كندا والولايات المتحدة.

وستكون هذه هي الفترة الثالثة لأجيري (65 عاما) مع المنتخب المكسيكي بعد أن قاد الفريق للأدوار الإقصائية في كأس العالم 2002 و2010 والفوز بالكأس الذهبية باتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) عام 2009.

وتم تعيين رافائيل ماركيز مدرب الفريق الثاني في برشلونة مساعدا لأجيري الذي لم يتم تحديد مدة عقده.

وقال دويليو دافينو مدير المنتخب الوطني للرجال "كل منهما قائد بلا شك ولهما أسلوب مميز. يتميز أجيري بكونه قائدا يوجه ويقنع لاعبيه والجهاز الفني من خلال رؤيته وصنع روابط مع فريقه.

"رافا يقود‭ ‬بالتصرفات وليس الكلمات، ويدعمه حقيقة أنه كان لاعبا كبيرا في المكسيك وأوروبا".

وقاد أجيري المكسيك إلى 38 انتصارا و12 خسارة و11 تعادلا في فترتيه التدريبيتين السابقتين، وهو رقم قياسي للمنتخب الوطني لمدرب تولى المسؤولية في 34 مباراة على الأقل.

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