تشيلسي يتعاقد مع المدافع الأمريكي كاليب وايلي

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تعاقد نادي تشيلسي مع الظهير الأيسر الأمريكي كاليب وايلي لاعب أتلانتا يونايتد لمدة ست سنوات.

انضم وايلي، 19 عاما، للبلوز في صفقة بلغت قيمتها 11 مليون دولار.

شارك وايلي مع الفريق الأول في أتلانتا عام 2022، وظهر لأول مرة بقميص المنتخب الأمريكي في مباراة امام المكسيك في أكتوبر/ تشرين اول من العام الماضي.

وايلي في باريس حاليا للمشاركة مع المنتخب الأمريكي بدورة الألعاب الأولمبية، ومن المتوقع أن يلعب الموسم المقبل على سبيل الإعارة في صفوف نادي ستراسبورغ الفرنسي، الذي يمتلكه تحالف "بلوكو"، وهو مالك تشيلسي كذلك.

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