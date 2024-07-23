الإصابة تحرم الجماهير من متعة ميسي في مواجهة «كل النجوم»

المصدر: وكالات

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لن يشارك ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي، في مباراة "كل النجوم" بالدوري الأمريكي لكرة القدم بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل.

غادر ميسي، 37 عاما، المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا في 14 يوليو/تموز الماضي مع الارجنتين أمام كولومبيا بسبب إصابة في الكاحل الأيمن.

كما لن يشارك زميله في الفريق، لويس سواريز، في المباراة - التي تقام الأربعاء المقبل في كولومبوس بولاية أوهايو - بسبب ما وصفه النادي بأنه "ألم في الركبة".

غاب ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، عن المباراتين اللتين فاز فيهما ميامي على تورونتو إف سي وشيكاغو فاير بالدوري.

وقال النادي إنه سيقيم مصير مشاركة ميسي وسوايز في تشكيلة كل نجوم الدوري الأمريكي، المؤلفة من لاعبي 18 فريقا، لمباراة الأربعاء المقبل في أوهايو أمام أفضل مواهب الدوري المكسيكي، بناء على "عملية التعافي اليومية."

بينما سيشارك زميلا ميسي في ميامي، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، في المباراة.

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