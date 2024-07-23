جوارديولا يوجه صدمة لأندية الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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قال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن كيفين دي بروين لن يترك الفريق هذا الموسم، رغم التقارير التي أشارت إلى اقتراب انتقاله للسعودية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن بعض التقارير أشارت إلى أن فريق اتحاد جدة السعودي يهدف للتعاقد مع اللاعب البلجيكي، الذي يتبقى في عقده الحالي مع الفريق الإنجليزي موسما واحدا، فيما قال اللاعب إنه يناقش مستقبله مع زوجته ميتشيل.

ولكن تحدث جوارديولا قبل مواجه سيلتيك الودية في نورث كارولينا، وقال للصحفيين إن دي بروين /33 عاما/ "لن يرحل".

وقال :"إذا كان شخص ما سيرحل، فسوف نتحدث عن هذا الامر".

وأضاف :"بالطبع حتى اليوم الأخير لدينا الفرصة (لإجراء انتقالات)، لا استبعد خيار ضم لاعبين جدد، ولكن أعتقد أن بنسبه 85 إلى 90 في المئة سيكون لدينا نفس الفريق".

وأردف :" أشعر بالراحة، لأن الجودة البشرية التي نمتلكها في الفريق من الصعب استبدالها، والجودة موجودة".

وأكد :"ولكننا سنرى، لا أعلم، لو جاء شخص ما لبعض اللاعبين في اللحظة الأخيرة ورحلوا، سوف نقرر ما سيحدث".

وكان دي بروين انضم لمانشستر سيتي في صيف 2015، وفاز مع الفريق بـ15 لقبا.

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