أولمو باقٍ في صفوف لايبزج

المصدر: لايبزج - د ب أ

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ذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن الشرط الجزائي في عقد المهاجم الإسباني داني أولمو مع لايبزج لم يتم تفعيله قبل انتهاء المهلة المحددة، وأنه سيبقى في صفوف النادي الألماني في الوقت الحالي. وتوهج أولمو بشكل لافت مع منتخب إسبانيا وقاده للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، ولديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو (65 مليون دولار) في عقده مع لايبزج كان ينبغي تفعيله السبت.

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى اهتمامها بضم داني أولمو من بينها برشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني.

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