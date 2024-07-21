(ستكون مفاجأة كبرى)..أرنولد يعلق على أنباء تولي كلوب تدريب منتخب إنجلترا

المصدر: وكالات

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علق الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول على الأنباء المنتشرة بخصوص ترشيح الألماني يورغن كلوب لتدريب منتخب إنجلترا.

ويبحث منتخب إنجلترا عن مدرب جديد لخلافة غاريث ساوثغيت خلال الفترة المقبلة، بعدما قرر الأخير ترك منصبه في أعقاب خسارة "الأسود الثلاثة" أمام إسبانيا بنتيجة 2-1 في نهائي "يورو 2024".

وربطت تقارير عدة كلوب الذي رحل بدوره عن ليفربول مع نهاية الموسم الماضي بالإشراف على المنتخب الإنجليزي خلفا لساوثغيت.

ولكن أرنولد استبعد إمكانية تولي مدربه السابق في ليفربول تدريب منتخب إنجلترا، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "استمتعت بالعمل مع كلوب (في نادي ليفربول) وأملك ذكريات رائعة وعلاقة قوية معه، ولذا إذا حدث الأمر سيكون وكأننا نكمل من حيث توقفنا ولكن ستكون مفاجأة إذا قبل المنصب".

وتابع: "كان كلوب واضحا عندما أعلن الرحيل (عن ليفربول لحاجته للراحة)، المحادثة التي حظيت بها معه، وأنظر لما يفعله على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أنه يستمتع بوقته، ستكون مفاجأة كبرى (قبول كلوب تدريب إنجلترا)".

وكان كلوب أكد خلال إعلانه الرحيل عن ليفربول، أنه يعتزم الحصول على راحة من التدريب لمدة عام لاستعادة طاقته.

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