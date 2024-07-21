رئيس بنفيكا البرتغالي يكشف عن وصول عرض لضم اللاعب الشاب جواو نيفيز

المصدر: وكالات

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قال روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، إن النادي تلقى عرضاً من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط جواو نيفيز، البالغ من العمر 19 عاماً.

وجذب نيفيز، الذي شارك مع منتخب البرتغال في مباراة فرنسا بدور الثمانية في كأس أمم أوروبا التي أقيمت مؤخرا في ألمانيا، اهتمام أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين.

وشارك لاعب الوسط في 55 مباراة مع بنفيكا في كل البطولات الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف وساعد فريقه على الفوز بلقب كأس السوبر البرتغالي للمرة التاسعة.

ولعب نيفيز 77 دقيقة فقط في أمم أوروبا بألمانيا، لكنه جذب الاهتمام بسبب أداءه الرائع مع فريقه.

وفي عقد نيفيز مع بنفيكا تبلغ قيمة الشرط الجزائي 120 مليون يورو (101 مليون جنيه إسترليني)، وقال كوستا إن النادي يناقش العرض الذي تم تقديمه في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن بنفيكا قد يقبل بعرض أقل من الشرط الجزائي المنصوص عليه.

وقال كوستا في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "لم أقل أبدا إن نيفيز سيغادر فقط بالشرط الجزائي في عقده، لم يحدث ذلك".

وأضاف: "ما يمكنني قوله فقط فيما يخص جواو نيفيز هو أن هناك عرضا، وتم ذكر ذلك في الأيام الماضية لكنني لن أتحدث عما وصل إليه العرض".

وتابع رئيس بنفيكا: "هناك عرض موجود تتم مناقشته لكن في الوقت الحالي يظل جواو نيفيز لاعبا في بنفيكا".

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