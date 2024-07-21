لاكازيت فخور بقيادة منتخب فرنسا الأولمبي

المصدر: باريس - رويترز

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أكد ألكسندر لاكازيت أنه يشعر بالفخر لأن المدرب تييري هنري، مثله الأعلى عندما كان شاباً، منحه شارة قيادة المنتخب الأولمبي الفرنسي لكرة القدم في دورة ألعاب باريس الصيفية، وعبّر أيضاً عن أمله في أن تتعزز فرص الفريق في التتويج بسبب مزيتي الأرض والجمهور.

وقال لاكازيت الذي لعب لفرنسا آخر مرة في 2017 في مقابلة مع (فيفا) نشرت أمس أن المنتخب الفرنسي الذي يضم ثلاثة لاعبين فوق السن أصبح أكثر تماسكاً وتلاحماً قبل بدء الدورة التي سيسعى خلالها لمنح بلاده الذهبية الأولمبية لكرة القدم للمرة الثانية. وأضاف لاكازيت (33 عاماً) «كلنا لدينا نفس الطموح وهو المضي قدماً والفوز بميدالية... وواقع إقامة الدورة على أرضنا سيمنحنا دافعاً (للفوز)».

وقال لاكازيت إن المدرب هنري يريد أن يقدم الفريق كرة هجومية تعتمد على الاستحواذ . وأردف لاكازيت «هو صاحب عقلية هجومية... وهو بالفعل يريد منا أن نستمتع وأن نقدم عرضاً يسعد الجمهور».

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