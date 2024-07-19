توماس مونييه ينضم إلى ليل لمدة عامين

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ليل المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع المدافع البلجيكي توماس مونييه بعقد لمدة عامين.

وانضم مونييه (32 عاما) إلى طرابزون سبور التركي في فبراير الماضي قادما من بروسيا دورتموند.

وسبق له الفوز بلقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات مع باريس سان جيرمان وكان ضمن تشكيلة بلجيكا التي احتلت المركز الثالث في كأس العالم 2018.

وقال مونييه في بيان "ليل كان الخيار الأمثل من الناحية الرياضية والعائلية. مع قربها من بلجيكا يبدو الأمر وكأنك في وطنك.

"خبرتي في مختلف كؤوس أوروبا ستمكنني من تدريب أصغر اللاعبين في غرفة تبديل الملابس والتأكد من تركيزهم بنسبة 100 بالمئة على النجاح الرياضي للنادي".

وسيشارك ليل في تصفيات دوري أبطال أوروبا بعد حصوله على المركز الرابع في الدوري الفرنسي الموسم الماضي. وسيبدأ مشواره في الدوري على ملعب رانس في 18 أغسطس المقبل.



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