دراسة دولية: متوسط مباريات أندية أهم دوريات العالم ما بين 40 و50 مباراة في الموسم الواحد

المصدر: وام

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أكد المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، أن الدراسات أثبتت أن متوسط عدد المباريات التي تخوضها أندية أهم دوريات العالم تتراوح ما بين 40 و50 مباراة في الموسم الواحد.

شملت الدراسات 40 دوري على مستوى العالم بما فيهم دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وعلى مدار فترة زمنية بلغت 12 عاماً، بين عامي 2012 و2024.

وأكدت الدراسة التي قام بها مرصد كرة القدم في المركز ومقره نيوشاتيل بسويسرا، ويقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العديد من الاحصائيات في التحليل الإحصائي لكرة القدم، أنه لا يوجد تغيير كبير في عدد المباريات الرسمية التي تم إحصاؤها لأندية الدوريات الأربعين محل التحليل والبحث.

وتنطبق النتيجة نفسها على أندية الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا دون أن تشتمل الإحصائيات على المباريات الودية.

واستثنت الدراسة، 5% فقط من الأندية خاضت 60 مباراة أو أكثر في الموسم الواحد، خلال الفترة نفسها، بغض النظر عن موسم 2020-2021، عندما خاضت العديد من الأندية مجموعة من المباريات المؤجلة من الموسم السابق بسبب جائحة كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أنه وفقاً لتوقعاتها، فإن التغيير الرئيسي سيكون في السنوات الأربع القادمة حيث سترتفع عدد الفرق التي تلعب بين 50 و69 مباراة رسمية في الموسم الواحد.



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