مهاجمًا إدارة برشلونة.. مدرب هولندا يثير القلق بشأن إصابة دي يونغ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، قلق نادي برشلونة بعد تصريحاته الأخيرة بشأن إصابة فرينكي دي يونغ.

وغاب دي يونغ عن قائمة هولندا في بطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا مؤخرًا، وشهدت وصول المنتخب الهولندي إلى الدور نصف النهائي، قبل خسارته أمام إنجلترا، وسبق لرونالد انتقاد إدارة برشلونة بسبب إصابة دي يونغ وحرمان منتخب هولندا من خدماته في بطولة اليورو

وتحدث رونالد كومان لوسائل الإعلام قبل إقامة فعاليات كأس كومان وهو حدث خيري خاص برياضة الغولف والبادل، يقام في منتجع برشلونة، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتحدث معه دائمًا، إنه قلق بشأن إصابته، قبل بطولة أوروبا كنا نتوقع أن يكون على ما يرام، كنا نعلم أنه في المباراة الأولى لن يتمكن من اللعب، ولكن كانت لدينا آمال أن يشارك بعد ذلك، وهذا لم يحدث".

وتابع: "يعاني دي يونغ من إصابة كبيرة وعلينا أن ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور، أتمنى له التوفيق والتعافي مبكرًا، لكنه ليس جاهزًا للعب حتى الآن".

وواصل رونالد كومان انتقاده لبرشلونة بشأن مشاركة دي يونغ في عدة مباريات على الرغم من عدم تعافيه من الإصابة، قائلاً: "أتفهم مشاركته لأنها كانت مباريات مهمة للنادي، ولكن صحة دي يونغ لم تكن جيدة حينها".

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