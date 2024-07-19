عن طريق «تيك توك».. جماهير برشلونة ترسل تبرعات للنادي لحسم صفقة جديدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدأت جماهير نادي برشلونة في إرسال تبرعات، لمحاولة مساعدة إدارة النادي الكتالوني على حسم صفقة نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو.

ويعد ويليامز أحد أهم أهداف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما ظهر بمستوى أكثر من رائع في بطولة يورو 2024 التي انتهت مؤخرًا، وساهم في فوز منتخب إسبانيا باللقب.

ويصل الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع أتلتيك بلباو إلى 55 مليون يورو، وفي ظل أزمة برشلونة الاقتصادية، بدأ الجمهور التفكير في محاولة مساعدة إدارة النادي على توفير المقابل المادي للصفقة عن طريق إرسال التبرعات.

وتم إرسال تبرعات الجماهير في صورة هدايا عبر منصة "تيك توك"، وبدأت في المطالبة بالتعاقد مع لاعب منتخب إسبانيا، لا سيما أن المنصة تسمح بجمع التبرعات، وعلى الرغم من أنها ضئيلة إلا أنها أظهرت حماس جماهير البرسا للتعاقد مع نيكو ويليامز.

وأصبح نيكو ويليامز ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي اليورو، بعمر 22 عامًا ويومين، بعد الإيطالي بييترو أناستازي (20 عامًا و64 يومًا).

وشارك ويليامز في 39 مباراة مع أتلتيك بلباو خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات، صنع خلالها 19 هدفًا وسجل 8 أهداف.

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