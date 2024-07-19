ليون الفرنسي يضم هداف يورو 2024

المصدر: وكالات

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عاد المهاجم الجورجي الدولي جيورج ميكوتادزي إلى صفوف أولمبيك ليون الفرنسي بعد ثلاثة أسابيع فقط من انتقاله إلى ميتز.

وسجل ميكوتادزي ‏ثلاثة أهداف لمنتخب جورجيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا ليحصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة رفقة خمسة لاعبين أخرين.

وقضى ميكوتادزي ‏النصف الثاني من موسم 2023 /2024 معارا إلى ميتز من صفوف أياكس أمستردام وسجل 13 هدفا للفريق خلال 20 مباراة لكنه لم يفلح في إنقاذه من شبح الهبوط.

وخسر ميتز أمام سانت إتيان في الدور الفاصل لكن كان هناك بند في عقد ميكوتادزي ‏يسمح له بتحويل عقد الإعارة إلى عقد بيع نهائي.

وتعاقد ليون اليوم الجمعة مع مهاجم منتخب جورجيا في صفقة تردد أنها كلفت خزينة النادي 18 مليون و500 ألف يورو.

وذكر ليون عبر موقعه الرسمي "لقد تلقى عروضا من جميع أنحاء فرنسا وأوروبا، لكن جيورج ميكوتادزي أعطى الأولوية دائما لأولمبيك ليون".

وأضاف البيان""ارتباطه بالنادي وتصميمه الكبير سيكونان قيمة لا تقدر بثمن في مواجهة التحديات العديدة التي تنتظرنا".

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