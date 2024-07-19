أستون فيلا يستعيد مهاجمه بعد عام من انتقاله إلى هال سيتي

المصدر: وكالات

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قال أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن المهاجم جايدن فيلوجين عاد إلى النادي بعد عام من انتقاله إلى هال سيتي.

وقضى فيلوجين (22 عاما) ثلاث سنوات في أكاديمية أستون فيلا قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق في 2021. وخرج في فترات إعارة إلى ستوك سيتي وكارديف سيتي قبل الانتقال بعقد دائم إلى هال الذي سجل معه 12 هدفا في 32 مباراة بدوري الدرجة الثانية.

كما لعب العام الماضي مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما وسجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات.

وأبلغ فيلوجين موقع فيلا على الإنترنت "شعوري مذهل الأمر يشبه العودة إلى المنزل.

"عندما كنت طفلا أردت اللعب في دوري أبطال أوروبا. فكرت دائما في رغبتي باللعب هناك يوما ما وها أنا ذا".

وسيلعب أستون فيلا، الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع، في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا في أول ظهور له بالمسابقة القارية منذ موسم 1982-1983.

ويستهل فيلا مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وست هام يونايتد يوم 17 أغسطس آب المقبل.

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