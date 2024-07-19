بعد 4 سنوات.. استقالة يولماند من تدريب الدنمارك

المصدر: وكالات

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تخلى المدرب كاسبر هيولماند عن تدريب المنتخب الدنماركي لكرة القدم بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا التي أقيمت في ألمانيا، واختتمت الأحد الماضي بفوز إسبانيا على إنجلترا 2-1 في النهائي، وذلك وفق ما أعلن الجمعة الاتحاد المحلي للعبة.

ونقل الاتحاد الدنماركي عن هيولماند قوله "كان شرفاً وامتيازاً هائلين بالنسبة لي أن أتمكن من تدريب منتخبنا الوطني لمدة أربعة أعوام"، مضيفاً "مع اقتراب كأس العالم بعد عامين، أدرك أنه سيكون من الأفضل للفريق أن يكون له وجه جديد وأفكار جديدة لكتابة فصل جديد لهذا الفريق الرائع".

وخرجت الدنمارك من البطولة بالخسارة في ثمن النهائي أمام ألمانيا المضيفة 0-2، وذلك بعدما تجاوزت دور المجموعات في الرمق الأخير بتعادلها السلبي مع صربيا في الجولة الختامية.

وأنهت الدنمارك منافسات المجموعة الثالثة بثلاثة تعادلات في ثلاث مباريات، خلف إنكلترا بفارق نقطتين وأمام سلوفينيا على أساس قاعدة اللعب النظيف بعد تعادلهما في كل شيء.

وقاد هيولماند الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أوروبا صيف 2021 حيث انتهى مشوارها على يد الإنكليز، لكنها خرجت من دور المجموعات لمونديال قطر 2022 رغم أنها وقعت بجانب أستراليا وتونس إضافة إلى فرنسا التي كانت تدافع عن لقبها العالمي.

وسيتولى المدرب المساعد مورتن فيغهورست مهمة الاشراف على المنتخب موقتاً حتى نهاية العام.

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