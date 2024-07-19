بعد خيبة كوبا أمريكا.. بوليفيا تقيل مدرب المنتخب

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقال الاتحاد البوليفي لكرة القدم، مدرب منتخب بلاده البرازيلي أنطونيو كارلوس زاغو من منصبه بعد النتائج السيئة في كأس كوبا في الولايات المتحدة.

وحلت بوليفيا أخيرة في المجموعة الثالثة بعد خسارتها مبارياتها الثلاث أمام الولايات المتحدة والأوروغواي وبنما، واستقبلت شباكها 10 أهداف وسجلت هدفًا واحدًا فقط.

واستلم زاغو (55 عاما) تدريب بوليفيا في أكتوبر 2023 قادمًا من فريق كوريتيبا البرازيلي، خلفا للأرجنتيني غوستافو كوستاس الذي ترك منصبه بعد بداية سيئة في تصفيات كأس العالم 2026.

ولم يكشف الاتحاد البوليفي عن خليفة زاغو، الدولي البرازيلي السابق (37 مباراة دولية) الذي دافع على ألوان روما الإيطالي، وذلك قبل أقل من شهرين من استئناف التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحتل بوليفيا المركز التاسع وقبل الأخير في التصفيات المونديالية برصيد ثلاث نقاط من فوز على البيرو 2-0، في الجولة الخامسة مقابل خمس هزائم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز