أول رد من «فيفا» على طلب إيقاف مشاركة إسرائيل دوليًا

المصدر: وكالات

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أرجا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النظر في طلب فلسطيني، باستبعاد إسرائيل من المنافسات الدولية لكرة القدم، إلى ما بعد دورة ألعاب باريس الصيفية، قائلاً إن الطرفين طلبا مزيدًا من الوقت لتقديم دفوعهما.

وتقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطلب لاستبعاد إسرائيل في مايو الماضي بسبب الحرب في غزة بينما أمر فيفا بتقييم قانوني للموقف، ووعد بالنظر في الأمر خلال اجتماع غير عادي لمجلسه يوليو الجاري.

وقال فيفا الليلة الماضية إن التقييم القانوني سيقدم لمجلسه 31 أغسطس المقبل.

وقال فيفا عبر حسابه في منصة "إكس" "بناء على طلب الطرفين بمزيد من الوقت لتقديم دفوعهما وافق فيفا على منح المزيد من الوقت حتى تكتمل الإجراءات..."

وسيقام أولمبياد باريس الصيفي خلال الفترة ما بين 26 يوليو و11 أغسطس، بينما تبدأ منافسات دور المجموعات لكرة القدم للرجال في 24 من الشهر الجاري.

وتأهلت إسرائيل لمنافسة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس، وستلعب في دور المجموعات مع مالي وباراجواي واليابان.

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