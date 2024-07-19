سيلتيك يتعاقد مع حارس الدنمارك لمدة عام واحد

المصدر: وكالات

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أعلن سيلتيك بطل الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم، التعاقد مع كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك لمدة عام واحد.

وينضم قائد الدنمارك، الذي خاض بطولة أوروبا 2024، إلى سيلتيك في صفقة مجانية بعدما لعب الموسم الماضي في أندرلخت البلجيكي.

وسبق أن لعب شمايكل (37 عاما) لصالح نيس الفرنسي في موسم 2022-2023 بعد فترة طويلة مع ليستر سيتي فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2021.

وبات ثالث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع ليستر على مر العصور برصيد 479 مباراة في 11 موسما.

وخاض شمايكل مباراته الدولية الأولى في 2013 ولعب 105 مباريات مع الدنمارك.

وقال شمايكل "أنا سعيد جدا بالانضمام إلى سيلتيك وأتطلع بشدة لبدء مشواري مع النادي.

"سيلتيك أحد الأندية الكبرى في عالم كرة القدم وموطن الشغف الحقيقي والنجاحات".

وسيتعاون الحارس الدنماركي مجددا مع بريندان رودجرز الذي دربه في ليستر بين عامي 2019 و2023 قبل العودة إلى سيلتيك.

وقال المدرب "أنا سعيد جدا بانضمام كاسبر إلى سيلتيك. إنه حارس عالي المستوى ويتمتع بقدرات وشخصية تجعله رائعا بالنسبة لنا".

وينضم الحارس إلى معسكر سيلتيك في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد.

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