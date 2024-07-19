يوفنتوس يفوز بخدمات كابال موريو

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الخميس، عن توصله إلى اتفاق مع هيلاس فيرونا للحصول على خدمات المدافع الكولومبي خوان ديفيد كابال موريو حتى 30 يونيو حزيران 2029.

وقال النادي إن اللاعب (23 عاما) الذي انتقل إلى فيرونا في أغسطس اب 2022 سينضم مقابل 11 مليون يورو تدفع على ثلاث سنوات مالية مع تكاليف إضافية قد تصل إلى 1.8 مليون يورو.

وكان كابال موريو انتقل لفيرونا من أتليتيكو ناسيونال الكولومبي على سبيل الإعارة وذكرت تقارير أن الصفقة كانت مقابل 80 في المئة من حقوقه الرياضية مع حصول النادي على نسبة 20 في المئة من إعادة بيعه مستقبلا.

وظهر كابال للمرة الأولى بقميص أتليتيكو ناسيونال في 2019.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز