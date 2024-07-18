رابيو يغادر يوفنتوس بعد خمس سنوات مع العملاق الإيطالي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي يوفنتوس اليوم الخميس أن لاعب الوسط أدريان رابيو سيترك الفريق ليصبح لاعبا حرا بعد خمس سنوات قضاها مع عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

انضم الدولي الفرنسي إلى يوفنتوس في 2019 بعد فوزه بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان وفاز بالدوري الإيطالي في موسمه الأول.

وخاض رابيو (29 عاما) 212 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات وساعدهم أيضا على الفوز بكأس إيطاليا مرتين.

وبلغ نهائي كأس العالم مع فرنسا وشارك أساسيا في خمس من مبارياتهم ببطولة أوروبا 2024.

وقال يوفنتوس في بيان "على أرض الملعب، كان أدريان لاعبا محوريا ليوفنتوس خاصة بدون كرة. نشكره على إخلاصه وتفانيه مع الفريق.

"سيتذكره عشاق يوفنتوس دائما بعد أن بذل كل حبة عرق من أجل هذا القميص كما يتمتع بشخصية رائعة لن ننساها أبدا".

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