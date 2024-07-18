نجل زلاتان إبراهيموفيتش يوقع أول عقد احترافي مع ميلانو

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع ماكسيميليان إبراهيموفيتش، الابن الأكبر لزلاتان، أول عقد احترافي له مع ميلانو، حسبما أعلن النادي الإيطالي اليوم الخميس.

سيلعب إبراهيموفيتش الابن مع ميلان فوتورو، فريق ميلان الجديد تحت 23 عاما، الذي سيشارك في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

لعب ماكسيميليان، الذي سيبلغ 18 عاما في سبتمبر، سابقا مع فرق الشباب في ميلانو.

سجل زلاتان إبراهيموفيتش 93 هدفا في 163 مباراة على مدار فترتين في ميلانو. واعتزل العام الماضي ليعمل مستشارا للنادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز