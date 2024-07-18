أنصف لاعبي التانغو.. أول قرار من رئيس الأرجنتين بعد الإهانات العنصرية ضد فرنسا

المصدر: البيان

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أقال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نائب وزير الرياضة خوليو غارو، بعدما طالب الأخير من لاعبي منتخب التانغو بالاعتذار عن فيديو "عنصري" ضد لاعبي فرنسا، بعد الفوز بلقب بطولة كوبا أمريكا 2024، على حساب المنتخب الكولومبي بهدف وحيد.

وكان إينزو فيرنانديز، نجم خط وسط المنتخب الأرجنتيني، فتح خاصية البث المباشر عبر تطبيق "انستغرام" لنقل احتفالاته وزملائه بتتويجهم أبطالاً لكوبا أمريكا 2024.

وسُمع بوضوحٍ صوت لاعبي التانغو المتواجدين على متن الحافلة وهم يرددون أغنيةً ذات دلالاتٍ عنصريةٍ ضد المنتخب الفرنسي.

وتمثّل كلمات الأغنية تشكيكًا في فرنسية بعض اللاعبين في صفوف الديوك، والذين تعود أصول معظمهم إلى قارة أفريقيا.

واشتهرت الأغنية خلال بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة، خصوصًا بالتزامن مع النهائي الذي جمع بين فرنسا والأرجنتين في "استاد لوسيل الأيقوني".

وجاء في بيان الرئيس الأرجنتيني: "لا يمكن لأي حكومة أن تقول للأرجنتين، بطلة العالم والفائزة بكوبا أمريكا مرتين، ماذا يجب أن تقول، وكيف تفكر أو ماذا تفعل، تمامًا مثل أي مواطن آخر، ولهذا السبب، لم يعد خوليو غارو نائبًا لوزير الرياضة".

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