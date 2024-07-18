تصنيف «فيفا».. قفزة لمنتخب إسبانيا بعد التتويج بلقب يورو 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال.

وحافظ منتخب الأرجنتين المتوج بلقب كوبا أمريكا 2024، على صدارة التصنيف العالمي، وجاء في الوصافة منتخب فرنسا، فيما قفز منتخب إسبانيا 5 مراكز ليصبح الثالث عالميًا بعد تتويجه بلقب يورو 2024.

وحسن منتخب إنجلترا ترتيبه ليحتل المركز الرابع عالميًا، ثم جاء منتخب البرازيل خامساً، ومنتخب بلجيكا في المركز السادس.

وسجل منتخب فنزويلا أكبر صعود في المراكز بتصنيف يوليو 2024، حيث تقدم 17 مركزًا، بينما تراجع منتخب التشيك 13 مركزًا.

وتراجع منتخب المغرب إلى المركز 14 عالميًا، إلا إن أسود الأطلس واصلوا ريادتهم لمنتخبات القارة السمراء، متبوعين بمنتخب السنغال، ثم منتخب مصر، وكوت ديفوار.

المراكز الأولى في تصنيف "فيفا"، لشهر يوليو 2024:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إسبانيا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- بلجيكا

7- هولندا

8- البرتغال

9- كولومبيا

10- إيطاليا

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