بوتافوجو يفوز على بالميراس ويعتلي صدارة الدوري البرازيلي

المصدر: وكالات

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اعتلى فريق بوتافوجو صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بالميراس 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فاسكو دي جاما على أتلتيكو جويانيينسي 1 / صفر، وساو باولو على جريميو 1 / صفر، وفورتاليزا على سبورت كلوب فيتوريا 3 / 1.

ويدين بوتافوجو بالفضل في هذا الفوز للاعبه تيكينيو سواريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

ورفع بوتافوجو رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بالميراس عند 30 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز فاسكو دي جاما على أتلتيكو جويانيينسي بهدف نظيف سجله ديفيد دا فونسيكا في الدقيقة 51.

ورفع فاسكو دي جاما رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أتلتيكو جويانيينسي عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثالثة، سجل لوكاس مورا هدفا في الدقيقة العاشرة ليقود فريقه ساو باولو للفوز على جريميو 1 / صفر.

وشهدت المباراة طرد إيجور فينيسيوس دو سوزا لاعب ساو باولو في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع ساو باولو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد جريميو عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فورتاليزا على سبورت كلوب فيتوريا 3 / 1.

وسجل أهداف فورتاليزا برينو لوبيز وتوماس بوكيتينو وتينجا في الدقائق 25 و39 و55، فيما سجل هدف سبورت كلوب فيتوريا جوزيه هوجو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع فورتاليزا رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد سبورت كلوب فيتوريا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

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