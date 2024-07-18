محكمة إسبانية تصدر حكمها في قضية الإهانة العنصرية لفينيسيوس وروديغر

المصدر: وكالات

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قال نادي ريال مدريد الإسباني، إن محكمة إسبانية أصدرت حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ضد شخص أهان عنصريا نجمي كرة القدم فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديغر في قسم التعليقات على موقع "ماركا" الإلكتروني.

ووفق النادي فإن الجاني، الذي لم يذكر اسمه، أدين بتهمة الإضرار بالنزاهة الأخلاقية للاعبين، وكلاهما من السود.

وبحسب ما ذكر النادي فقد استخدم الشخص أيضا لغة كراهية للحط من قدر عقيدة روديغر.

وأضاف ريال مدريد أن الجاني تجنب السجن بعد موافقته على المشاركة في برنامج للتوعية بمناهضة التمييز.

وفي يونيو، حُكم على ثلاثة من مشجعي فالنسيا بالسجن لمدة ثمانية أشهر بعد اعترافهم بتهمة إهانة فينيسيوس عنصريا خلال مباراة بالدوري الإسباني في مايو 2023.

وكانت هذه أول إدانة في قضايا تتعلق بالعنصرية في كرة القدم الاحترافية في إسبانيا.

وتم استهداف فينيسيوس مرارا بإساءات عنصرية خلال المباريات خارج أرض فريقه في إسبانيا رغم محاولات الدوري والسلطات للقضاء على مثل هذه الحوادث.

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