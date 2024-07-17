زيركزي مهاجم يونايتد الجديد: أنا لاعب مبدع لا يمكن التنبؤ بتصرفاته

المصدر: وكالات

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قال جوشوا زيركزي المنضم حديثا إلى مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن جماهير الفريق يمكنها أن تتوقع مشاهدة لاعب مبدع لا يمكن التنبؤ بتصرفاته طور مهاراته بممارسة اللعبة داخل ملاعب الأقفاص الحديدية.

وانتقل زيركزي (23 عاما) إلى يونايتد يوم الأحد الماضي بعدما قدم أداء ممتازا مع بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي وكان هداف الفريق برصيد 11 هدفا وصنع خمسة أهداف ليضمن للفريق مكانا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال زيركزي في مقابلة أجراها مع موقع يونايتد على الإنترنت "نعم، كانت الأسابيع القليلة الماضية متقلبة للغاية، لكنها كانت تجربة جيدة للغاية، أنا سعيد جدا بوجودي هنا.

"من الواضح أن الانتقال إلى مانشستر يونايتد أمر إيجابي للغاية، لذلك نعم، لا أستطيع الانتظار للبدء ومواصلة ما قمت به في الموسم الماضي".

ويعد زيركزي الذي يبلغ طوله 1.93 متر لاعبا يملك قدرات فنية مميزة للاعب بمثل حجمه، وهو ما يرجعه إلى طفولته في مدينة سبايكينيسه جنوبي هولندا، حيث طور مهاراته في أقفاص يوهان كرويف، وهي ملاعب كرة قدم مغلقة تحمل اسم أسطورة الكرة الهولندية.

وقال زيركزي "عندما كنت طفلا صغيرا، فإن اللعب مع لاعبين أقوى وأكبر منك سنا يجعلك تتكيف، لذلك أعتقد أن هذا شيء تتعلمه في سن مبكرة في هولندا، خاصة حيث نشأت.

"أنا لاعب مبدع يجيد التعامل مع الكرة، لا يمكن التنبؤ بتصرفاتي في بعض الأحيان".

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