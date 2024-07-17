مانشستر يونايتد يقترب من ضم ليني يورو مقابل 76 مليون دولار

المصدر: وكالات

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اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع المدافع الفرنسي الواعد ليني يورو في صفقة قد تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو (76 مليون دولار)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الأربعاء.

وسافر يورو /18 عاما/، والذي كان مرتبطا أيضا بالانتقال لريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، إلى المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لمانشستر يونايتد.

وكشفت بي أيه ميديا أن يونايتد سيدفع 8ر62 مليون يورو من أجل ضم يورو، بالإضافة لرسوم إضافية تبلغ قيمتها الإجمالية 8 ملايين يورو.

وسيصبح يورو، الذي يراه المتابعون أحد أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا حاليا، ثاني صفقات مانشستر يونايتد الصيفية، بعدما ضم الفريق جوشوا زيركزي، لاعب بولونيا الإيطالي، نهاية الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، يستعد المهاجم ميسون جرينوود للرحيل عن يونايتد والانضمام لأولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعدما توصل الناديان لاتفاق مبدئي بشأن صفقة انتقال بقيمة 6ر31 مليون يورو.

وأمضى جرينوود /22 عاما/ الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فريق خيتافي الإسباني.

وكانت إدارة يونايتد قررت إيقاف جرينوود في 30 يناير 2022 بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته، لكن النيابة العامة أعلنت في فبراير من العام الماضي إيقاف نظر القضية.

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